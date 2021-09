Danni maltempo, completati interventi del servizio Forestazione Dopo il maltempo di venerdì scorso

"E’ terminata per il 2021 l’attività dell’Anticendio Boschivo della Provincia di Benevento". A comunicarlo la Provincia di Benevento precisando gli operatori del Servizio Forestazione dell’Ente sono tornati dunque a "lavorare per la manutenzione e la salvaguardia delle aree boschive e a verde secondo i protocolli e i progetti a suo tempo approvati dalla Regione Campania, ente che delega alla Provincia (e alle Comunità Montane) la materia. Dopo i 126 diversi interventi d‘urgenza di questa torrida estate per spegnere i roghi nelle aree boschive, coltivate o incolte di competenza territoriale, il Servizio Forestazione della Provincia è stato già impiegato, per disposizione del Dirigente di Settore e Responsabile di Servizio, in alcune aree a verde e parchi pubblici devastati dalla tempesta abbattutasi nella prima serata di venerdì 17 settembre. Moltissimi infatti sono stati gli alberi abbattuti dalle tremende raffiche di vento: gravi i danni al verde, in particolare, in località Piano Cappelle nell’area del parco dell’Istituto 'Mario Vetrone – Galileo Galilei'. Dopo un primo e lungo intervento di emergenza, nella notte tra venerdì e sabato da parte dei Vigili del Fuoco, stamani il Servizio Forestale ha ultimato i lavori di rimozione degli alberi caduti. Altri interventi analoghi si sono realizzati in Via del Sole, Rotonda dei Pentri e Istituto 'Giovanni Pascoli'".