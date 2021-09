Notte delle Streghe a Benevento: successo di pubblico senza precedenti La due giorni di spettacoli che hanno fatto registrare il tutto esaurito

Soddisfatti gli organizzatori de la nona edizione della ‘Notte delle Streghe’ che lo scorso fine settimana a Benevento ha fatto registrare il tutto esaurito. La Corte della Rocca dei Rettori ed i giardini, la Galleria Bosco, Il Chiostro di Santa Sofia, l’Hortus Conclusus, Piazza Roma, Piazza Castello, il Museo delle Streghe in via San Gaetano sono stati palcoscenico perfetto per raccontare e far conoscere la Leggenda delle Streghe di Benevento.

Un susseguirsi di appuntamenti che ha fatto immergere la città in un’atmosfera surreale e magica riportando il visitatore indietro nel tempo; un tuffo nel Medioevo e nel mondo della Caccia alle Streghe con postazioni dedicate a pratiche magiche, torture, riti tribali che hanno animato il centro storico.

Le atmosfere create nelle varie location hanno incontrato il favore dei tantissimi visitatori che hanno potuto assistere al Grande Sabba; alle terribili torture dell’inquisizione; per poi passare all’oscuro mondo dei sortilegi attraverso la ricostruzione dell’Antro della magia’.

Super seguito anche il ‘Processo ad una Strega’, il grande afflusso di persone ha spinto gli organizzatori ad effettuate repliche aggiuntive a quelle previste per la due giorni.

Insomma, la nona edizione della Notte delle Streghe si chiude davvero con un successo inaspettato nonostante le tante le ristrettezze previste dalle norme anticovid, ma con la soddisfazione di un forte gradimento da parte del pubblico.