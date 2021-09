"La Chiesa di Francesco": su Rai 1 protagonista anche Benevento In onda domenica: si parlerà anche della due giorni ideata dal vescovo Accrocca

La sacralità della Cappella Sistina rivivrà nel padiglione della Santa Sede all'Expo Universale di Dubai dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 marzo 2022. In anteprima, con Rai Vaticano nel programma "Viaggio nella Chiesa di Francesco", in onda domenica 26 settembre su Rai 1 a mezzanotte e mezza, le immagini della "Creazione di Adamo" di Michelangelo riprodotta nel padiglione vaticano curato dal Pontificio Consiglio della Cultura. Dialogo religioso e interculturale, mobilità umana e custodia del creato: questi i temi trattati nel padiglione che, sulle orme del Magistero di Papa Francesco, esporrà il documento sulla fraternità di Abu Dhabi del 2019 e copie in inglese e arabo della Enciclica "Fratelli tutti". Saranno esposti, inoltre, alcuni preziosi manoscritti arabi originali provenienti dalla Biblioteca Vaticana come parti del "Codice di Fibonacci", che ha fatto conoscere all'Occidente i numeri arabi. Nella rubrica anche un reportage sul recente viaggio di Papa Francesco a Budapest e in Slovacchia, e il racconto del G20 Interfaith forum di Bologna, che ha visto la partecipazione di organizzazioni interreligiose e interculturali, leader religiosi, studiosi, enti umanitari, protagonisti dell'economia e della società civile, per fare proposte e fornire indicazioni alle agende politiche globali. Spazio poi alla due giorni di Benevento in cui, in attesa del Sinodo che si aprirà il 10 ottobre, i vescovi italiani si sono riuniti per confrontarsi sul rilancio pastorale delle aree interne su invito di mons. Felice Accrocca, vescovo di Benevento Infine, con don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico per il Dicastero della Comunicazione, continua il viaggio di Rai Vaticano sull'essere padri oggi, nell'anno dedicato a San Giuseppe da Papa Francesco.