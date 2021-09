Errico: "D’accordo con De Luca, ora è il momento di sburocratizzare" Il commento del delegato per la Napoli-Bari

“La notizia data dal nostro Presidente De Luca nel corso del convegno Ance ‘Sviluppo e costruzioni in Campania 1950 – 2030’ di approvare una nuova legge urbanistica regionale, la più semplificata possibile mi trova pienamente d’accordo. Siamo pieni di burocrazia ovunque. Così l’Italia non reggerà”. Così Fernando Errico, delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari.

“Bisogna puntare immediatamente sulla sburocratizzazione e sul rilancio del comparto dell’edilizia sia pubblico che privato - aggiunge Errico - perché è quello che può dare, in modo veloce, il respiro alla nostra economia. Nei prossimi anni avremo un flusso di fondi importanti e se non ci attrezziamo rischiamo di perderli. L’ho sottolineato anche qualche giorno fa all’assemblea provinciale di Confindustria bisogna attrezzarci, organizzarci e sburocratizzare quanto più è possibile il tutto, affidando alle Regioni e Comuni il giusto ruolo che meritano poiché entrambi sono essenziali nell’attuazione del Pnrr. I soldi ci sono, ma con questa palude burocratica andremo a sbattere”. Ed infine, il delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari sottolinea: “Mi unisco all’appello del Presidente De Luca : se c’è sburocratizzazione ci sarà ancora più efficienza. Tutto ciò non è più rinviabile”.