Danni maltempo, De Iapinis: il Comune ha mai fatto sopralluoghi in via Calandra? Il presidente di “Benevento città verde”: Nel 2018 per quegli alberi un preside chiese interventi

“Si poteva evitare il crollo dei rami che hanno danneggiato le auto in sosta di via Calandra. Il Comune era stato avvisato del pericolo, in tempi non sospetti e da persone autorevoli. Era stato avvisato, e più volte, non da un passante, ma dal preside di un Istituto scolastico, che aveva lanciato l’allarme in modo chiaro ed inequivocabile”. Così in una nota Ambner De Iapinis, presidente Movimento “Benevento città verde” ed ex amministratore.

De Iapinis tuona contro il Comune perchè dopo l'allarme che era stato lanciato dal dirigente scolastico nel 2018 il comune non sarebbe intervenuto. Per questi motivi il movimento chiede ai dirigenti del Comune: “Avete fatto mai verifiche alla via Calandra? Se sì, quando le avete fatte? Avete agli atti (e protocollati) i verbali dei controlli, con prove documentali, eventualmente effettuati dopo le segnalazioni di pericolo? Avete mai eseguito un monitoraggio, un censimento, dei circa 100 alberi di via Calandra, via Flora e via Nicola Sala? Ebbene, se ci sono i documenti, mostrateli. Perché continuate ossessivamente a perseguitare i pini secolari del viale degli Atlantici, laddove vi è stato l’epicentro del quasi-uragano e non è caduta una foglia?”. Nel mirino di De Iapinis anche la delibera del marzo del 2020 che prevedeva il taglio dei pini lungo il viale degli Atlantici e via Pacevecchia. Il movimento chiude la nota chiedendo a Palazzo Mosti i documenti su eventuali sopralluoghi fatti nelle due zone della città dove il nubifragio di venerdì scorso ha provocato i maggiori danni”.