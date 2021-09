Covid, ancora una vittima al San Pio di Benevento: si tratta di un 88enne E' il 331esimo decesso da febbraio 2020. A perdere la vita un pensionato di Sant'Angelo a Cupolo

Si allunga inesorabile la lista delle vittime covid all'interno dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Nelle ultime ore a perdere la vita è stato un 88enne di Sant'Angelo a Cupolo, il secondo decesso di in pochi giorni di un santangiolese, centro dell'hinterland beneventano. L'uomo era ricoverato da giorni in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia. Si tratta della 331esima vittima covid dal febbraio del 2020. Restano quindi sette i pazienti in sub intensiva. Sei sono persone residenti nel Sannio, un'altra invece proveniente da fuori regione. Nelle ultime 24 ore nessun nuovo ingresso in Malattie infettive dove invece i sono sempre 7 per un totale di 14 persone ricoverate.