Domani 24 settembre corteo degli studenti a Benevento per il FridaysForFuture Riprendono le manifestazioni per sensibilizzare gli amministratori alle politiche ambientali

Il 24 settembre, in concomitanza con il "Global Strike for future" indetto da FridaysForFuture, gli studenti beneventani parteciperanno al corteo organizzato dall'Unione degli Studenti. La manifestazione precede la "Cop 26" di Glasgow, la conferenza mondiale a cui gli stati dovranno presentare i loro impegni per contrastare il cambiamento climatico. "Si tratta di un momento storico - ha spiegato Fausto Desiderio, rappresentante dell'Unione degli studenti di Benevento -, sul quale bisogna sensibilizzare la cittadinanza per pretendere uno sforzo importante, che possa risultare realmente incisivo sulle sorti del nostro pianeta. Parallelamente, è fondamentale attivarsi anche a livello locale, intercettando le criticità del territorio e promuovendo buone "pratiche green", a partire dal contesto scolastico. Per queste ragioni, la scelta degli studenti UdS è di non rimanere indifferenti, aderendo al corteo che partirà da Piazza Risorgimento alle 9 per concludersi a Piazza Roma, che verrà allestita a piazza tematica".