Asia, percettori reddito di cittadinanza puliranno aree verdi Dalla prossima settimana 12 unità in azione per i Puc

L'Asia comunica che dalla settimana prossima i dodici percettori del reddito di cittadinanza impiegati in Azienda nei Puc, i Progetti utili alla collettività portati avanti grazie ad un piano condiviso con l'Amministrazione comunale, saranno utilizzati anche per la pulizia straordinaria delle aree verdi cittadine che presenteranno maggiori criticità.

"Oltre al loro impiego nel presidiare gli ecopunti situati nelle contrade - ha spiegato l'amministratore unico, Donato Madaro - ora utilizzeremo questa forza lavoro per concentrarci sulle aree verdi cittadine restituendo una città sempre più pulita ed una maggiore qualità del servizio. Grazie ad una proficua collaborazione istituzionale con il Comune siamo riusciti ad utilizzare queste figure ottenendo due vantaggi, uno operativo e l'altro sociale: abbiamo potuto incrementare nel breve l'organico aziendale e con il lavoro abbiamo restituito dignità a delle persone che rimaste inoccupate hanno dovuto far ricorso alla misura di sostegno assistenziale".