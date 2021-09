Due dimissioni nuove al San Pio di Benevento Il report dell'azienda ospedaliera sannita

Due le dimissioni effettuate nelle ultime ventiquattro ore nell'area covid del San Pio, ma si registra anche un nuovo ricovero. Il dato che emerge dal consueto bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera di Benevento in cui viene dettagliata la situazione nei reparti dedicati all'emergenza coronavirus.

Come due i pazienti dichiarati guariti che sono potuti tornare a casa, si tratta di un sannita e un cittadini residente in altre province. E passa da 14 a 15 il numero complessivo dei posti letto occupati. Cinque i pazienti in pneumologia sub-intensiva, nove nel reparto malattie infettive e uno nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso.

Complessivamente sale 1154 il dato pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, di cui 883 residenti nella provincia di Benevento.