Il dinosauro Ciro in mostra domani e domenica presso il complesso San Felice Ingresso gratuito per Giornate Europee del Patrimonio 2021

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in adesione alle Giornate Europee del Patrimonio 2021 invita a visitare sabato 25 settembre (dalle 9 alle 13 e dalle 19 alle 22) e domenica 26 settembre (dalle 9 alle 13) la Mostra Paleontologica allestita presso l' ex Convento San Felice di Benevento, sito in Viale degli Atlantici n°12/14.

Un suggestivo viaggio nella storia geologica del nostro Appennino Sannita e scoprire che il paesaggio a noi oggi familiare, caratterizzato da monti boscosi e gole selvagge, nel periodo cretacico dell'Era Mesozoica, si configurava come un tipico paesaggio lagunare, con bianche dune di sabbia e specchi d'acqua calma e calda; un ambiente dal clima tropicale popolato da pesci, coralli, anfibi, crostacei e ...dinosauri!

La Mostra si vanta di ospitare lo straordinario reperto fossile di un cucciolo di dinosauro, Scipionyx samniticus, detto “Ciro”, famoso nel mondo per l’eccezionale stato di conservazione dei suoi organi interni.

Video tematici e pannelli esplicativi, visionabili nell’ “Aula Didattica”, Vi accompagneranno in un emozionante viaggio a ritroso nel tempo. Sarà possibile, in via eccezionale, visitare l'intero Complesso del San Felice e lasciarsi affascinare dalla sua secolare storia. Si ricorda che, in ottemperanza dell’art.3 del D.L.105 del 23/07/21, sarà necessario esibire il green pass o certificazione equivalente (eccezion fatta per i bambini di età inferiore ai 12 anni), indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza.