Giornate del Patrimonio, riflettori sul complesso di Sant'Agostino L'Unisannio aderisce all'evento in programma domenica con la possibilità di visitare il sito

Il Complesso Sant'Agostino dell'Università del Sannio apre ai visitatori domenica per le Giornate Europee del Patrimonio 2021.

L'ingresso è gratuito. Dalle ore 10 alle ore 20 una guida accompagnerà nella scoperta dei segreti del complesso conventuale fondato a Benevento nel XIII secolo nel rione Trescene. Si può prenotare on line la visita, in una particolare fascia oraria, dal sito web www.unisannio.it

Il complesso conventuale venne fondato a Benevento nel XIII secolo nel rione Trescene a ridosso di un tratto delle mura urbane. Subì danni importanti per il terremoto del 1688. La successiva ricostruzione conferì al complesso e soprattutto alla chiesa un aspetto settecentesco. Il convento venne poi chiuso nel 1861, e la chiesa nel 1865. Da quella data il complesso conventuale fu adibito a caserma dei Carabinieri Regi. Nel 1920 fu inaugurata la nuova Parrocchia di Sant'Agostino nella adiacente chiesa omonima. I lavori successivi al terremoto hanno conferito

al complesso l’aspetto attuale.

Il complesso conserva numerose tracce del proprio importante passato (materiale di spoglio); la lettura di tali stratificazioni fornisce la conoscenza dell’evoluzione che l’ha resa come è oggi. Oggi è sede dell’aulario dei corsi del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio. Vista la sua attuale destinazione, il fascino del complesso e la sua importanza storica, sono poche note al pubblico. Con questa occasione, la dimora e le sue bellezze, sono visitabili per un giorno intero e gratuitamente per tutti coloro che vogliono immergersi in una atmosfera settecentesca.