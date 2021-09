Vaccini, Volpe: raggiunto l'85 per cento con doppia dose Il direttore Asl a Morcone per la consegna degli economi a quanti impegnati nella lotta al covid

La pandemia non è ancora finita, ma la fase più dura dell'emergenza covid appare ormai alle spalle. Meno restrizioni, la campagna vaccinale che avanza e si prova a tornare pian piano alla normalità. Ma senza dimenticare quanti soprattutto nel primo lockdown si sono impegnati in prima linea nella lotta al virus. Dal personale medico e infermieristico, dalle forze dell'ordine ai volontari. A loro è stata dedicata la cerimonia promossa dal comune di Morcone che questa mattina, nell'area Fiera, ha consegnato gli economi speciali a tutti coloro che si sono distinti per l'impegno a supporto della comunità.

L'iniziativa dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Ciarlo ha registrato la presenza anche del direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, del direttore di distretto, Gelsomino Ventucci oltre che del presidente della Provincia, Antonio Di Maria e di numerose fasce tricolore dell'Alto Tammaro.

Al numero uno dell'azienda sanitaria di via Oderisio il comune di Morcone ha consegnato la prima targa. E per l'occasione il direttore Volpe ha dettagliato i dati inerenti la nuova fase dell'emergenza corovirus e in particolare della campagna vaccinale che ad oggi fa registrare “l'85 per cento della popolazione che ha ricevuto la seconda dose”. Un impegno che in questo momento prosegue per la somministrazione delle “terze dosi, a partire dalle Rsa del territorio”.

Mentre dal punto di vista epidemiologico il trend nel Sannio si conferma stabile con circa “150 positivi sia per tutto il mese di agosto sia a settembre, anche perché i cittadini si sono vaccinati – ha ribadito Volpe - qui non si è sentito l'effetto no vax. E dunque tra vaccini e distanziamento si è riusciti a fare in modo che i dati non si alzassero”.