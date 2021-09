Mastella: «Ufficio postale Viale Principe di Napoli riaprirà» Il sindaco: «Nuova sede in Piazza Trieste Rummo»

Riaprirà l'ufficio postale di viale Principe di Napoli: con una location diversa, ma a pochissima distanza. L'annuncio è di Clemente Mastella, sindaco di Benevento: «L’ufficio postale Benevento 1 di viale Principe di Napoli 62, che ha interrotto le proprie attività giovedì scorso, riaprirà presto nei locali ristrutturati del vicinissimo Viale Trieste e Trento.



Nelle ultime settimane, raccogliendo le preoccupazioni del personale come dei residenti del quartiere che rischiavano di veder svanire un importante servizio, ho approfondito la questione con i vertici dell’azienda.



Proprio in queste ore mi è stata comunicata la prossima riapertura dell’Ufficio grazie alla disponibilità di adeguati locali individuati nelle vicinanze. Le strutture scelte dovranno essere prima sottoposte a lavori di adeguamento e ristrutturazione, opportunamente autorizzati dalla Soprintendenza, e la durata massima prevista è di 90 giorni.



Inoltre, anche per limitare i disagi ai cittadini utenti, per tutto il tempo della chiusura necessaria ad effettuare i lavori, resterà aperto anche nell'orario pomeridiano l'Ufficio Postale Benevento 2 di via del Pomerio 35 (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35).



Per i quartieri della nostra città occorrono attenzioni costanti che ci permettano di programmarne il futuro ma anche di difenderli da tutti i rischi».