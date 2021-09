Pista ciclabile Lungosabato Bacchelli, via ai lavori A Benevento un nuovo spazio che connetterà due tronconi già esistenti

Hanno avuto inizio i lavori di realizzazione della pista ciclabile che si svilupperà sul Lungosabato “Riccardo

Bacchelli” e che connetterà due tronconi di pista ciclabile già esistenti.

Lo annunciano il Sindaco Clemente Mastella e l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello specificando che i lavori, per un importo di € 170.000, sono finanziati con fondi del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, destinati all'efficientamento energetico ed allo sviluppo territoriale sostenibile.

L’opera si inserisce perfettamente negli interventi previsti dal Comune di Benevento, che nelle politiche di mobilità sostenibile punta molto.

Con la realizzazione di tale progetto si creerà un circuito che connette il ponte “Santa Maria degli Angeli” con il ponte ciclopedonale “Pagliuca” lungo entrambe le sponde del fiume Sabato. L’itinerario ciclabile in progetto, che si sviluppa per circa 590 metri, parte dal ponte ciclopedonale “Pagliuca” e, proseguendo su Lungosabato “Riccardo Bacchelli”, giunge sino al ponte “Santa Maria degli Angeli”. Il percorso si snoda prevalentemente in modo parallelo al fiume Sabato, lungo il marciapiede sinistro in direzione del ponte “Santa Maria degli Angeli”.