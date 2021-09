Asia: ok a inserimento ex detenuti in azienda La partecipata aderisce al progetto del Ministero per il reinserimento sociale

L'Asia ha aderito, di concerto con l'amministrazione comunale, al progetto di 'Innovazione sociale dei servizi di reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna e in uscita dal circuito penitenziario' promosso dalla direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova del ministero della Giustizia. Nello specifico, otto ex detenuti domiciliati in provincia di Benevento che sono in fase di uscita dal circuito penale saranno inseriti in Azienda in un percorso lavorativo e di formazione professionale.

L'obiettivo è, attraverso il rafforzamento delle reti territoriali - per Benevento fondamentale è stato il ruolo dell'Uepe e dell'azione sinergica di Confindustria -, di contrastare e contenere l'emarginazione sociale consolidando le competenze professionali di detenuti o ex detenuti in modo da renderli spendibili nel mercato del lavoro.

Si tratta di un progetto diviso in due azioni: per la prima si tratta di istituire un welfare in cui la collaborazione stabile di enti pubblici, imprese, centri per l'impiego ed agenzie per il lavoro possa garantire l'efficacia e la sostenibilità delle reti sociali ed istituzionali; per la seconda si intende sensibilizzare il tessuto imprenditoriale locale al fine di trovare imprese disposte ad ospitare i tirocini.

Il progetto, che rientra nel Pon Legalità 2014-2020, si contraddistingue per il carattere innovativo ed ambizioso essendo capace di coniugare responsabilità sociale, intervento sul territorio e sviluppo lavorativo mettendo al centro le persone e generando valore diffuso.