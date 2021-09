Al campione Bordon la maglia del Benevento. "Avrà grandi soddisfazioni" L'ex portiere al San Pio per La Giornata Mondiale del cuore ha presentato il libro In Presa Alta

E' stato il portiere Ivano Bordon il testimonial di quest'anno per la Giornata Mondiale del Cuore dell'ospedale San Pio di Benevento. Il calciatore, tre volte campione del mondo, ha presentato il suo libro "In Presa Alta", in cui con Jacopo Dalla Palma l'ex estremo difensore dell’Inter e della Nazionale, racconta la sua lunga carriera in mezzo ai pali e la sua vita fuori dal campo. Aneddoti, curiosità, retroscena e vittorie di un campione mai fuori posto e che, grazie ai valori autentici trasmessi da suoi genitori, ha saputo affermarsi nel dorato mondo del calcio imparando anche dalle sue sconfitte e delusioni.

Al direttore sanitario Giovanni Di Santo e alla direttrice Carrozza il compito di introdurre l'appuntamento in cui il Direttore della U.O.C. di Cardiologia e UTIC, Marino Scherillo ha voluto mettere in evidenza il lavoro della sua equipe e le difficoltà accumulate durante la pandemia per quel che riguarda la prevenzione.

A salutare Bordon anche il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento, Giovanni Ianniello, mentre è toccato al Medico Sociale del Benevento Calcio, Luca Milano stimolare il famoso calciatore a raccontare il suo libro.

E Bordon non ha mancato di rivolgere il suo grazie ai medici e a tutto il mondo sanitario: “I campioni siete voi” ha detto tra le storie dei protagonisti e gli incontri magici tra cui un gol segnato davanti Gorbachev.

“Allenavo la Juve, a fine allenamento facevamo dei cross con Peruzzi e Rampulla quando vidi venire verso di noi l'avvocato Giovanni Agnelli, con lui varie persone tra cui Mikhail Gorbachev. Agnelli mi chiese: sarebbe capace di fare gol dal calcio d'angolo di sinistro... ci riuscii”.

Ricordi eccezionali di un calcio molto diverso. A Bordon Luca Milano ha fatto dono di una maglietta del Benevento Calcio personalizzata e il campione nella sua visita a Benevento ha incontrato la squadra giovanile e i big. “Ho incontrato la prima squadra e a salutare mister Caserta, so che non sarà facile, ma il campionato di Serie B è questo. Si adatteranno subito ai ritmi e penso che possano avere grandi soddisfazioni”.