Covid: nuovo ricovero al San Pio Tredici i pazienti ricoverati nel nosocomio sannita

Nessun decesso, una nuova dimissione e un nuovo ricovero nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento. E' questo il quadro coronavirus all'ospedale di Benevento nelle ultime 24 ore.

13 pazienti ricoverati, come ieri, con una dimissione però: evidenza che al paziente che è andato via ha fatto seguito un ricovero per covid.