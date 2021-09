Riapre l'Auditorium della Spine Verde, con la musica dell'Orchestra Filarmonica A Benevento torna a vivere la struttura più volte vandalizzata

"La consegna dell'Auditorium della Spina Verde all'Orchestra Filarmonica di Benevento, composta da 60 giovani strumentisti della nostra Città, è un'azione di grande rilevanza per la collettività".

Così il sindaco di benevento Clemente Mastella alla cerimonia di inaugurazione della struttura, per anni vandalizzata e che ora potrebbe finalmente rinascere con la bellezza della musica e la capacità di coinvolgere dell'Orchestra composta da giovani sanniti. "Abbiamo ristrutturato quest’opera - ha aggiunto Mastella -, ideata e progettata dall'architetto Raimondo Consolante, inserita tra le Opere di interesse nazionale, e restituita alla comunità dopo gli atti di vandalismo di cui era stata oggetto.

Ora deve diventare una struttura nevralgica per la vivacità culturale del rione Libertà. Occorre, da qui, costruire occasioni di connessione con i ragazzi del quartiere, per recuperare e valorizzare giovani talenti. A chi animerà questo meraviglioso spazio chiedo uno sforzo per far lievitare la comunità che lo ospita.

Ho voluto intitolare L'Auditorium al senatore Alfonso Tanga, il cui impegno per Benevento ha lasciato segni di cui va conservata la memoria".

Essenziale, ora, prevedere un'idonea sorveglianza per tenere al sicuro il luogo.

Ed Emilio Mottolla, del direttivo dell'orchestra Filarmonica ha spiegato che presto i musicisti cominceranno a lavorare con giovani e bambini. Tanti progetti per ridare splendore ad un luogo che merita di vivere dell'arte per cui è stato progettato.

A margine dell'appuntamento Mastella ha anche annunciato che proseguono i lavori di restauro pe il teatro comunale che sarà riconsegnato alla città nel prossimo gennaio.