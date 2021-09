Elezioni, comitati in campo: terminati gli incontri al quartiere Pietà I quattro candidati sindaci a Benevento hanno incontrato i residenti per parlare di progetti e idee

Si sono conclusi i quattro appuntamenti che il Comitato di quartiere Pietà e zone limitrofe ha dedicato al prossimo appuntamento elettorale del 3 e 4 ottobre. Nel dettaglio, ospiti della Claai Imprese, i candidati alla carica di primo cittadino Luigi Diego Perifano, Angelo Moretti, Rosetta De Stasio e Clemente Mastella, in diversi incontri dedicati, hanno dialogato con i soci dell’associazione.

"Confronto schietto con ognuno di loro - hanno rimarcato dal Comitato di Quartiere -, per esporre in maniera chiara le criticità e le emergenze del nostro rione. Ogni candidato ha mostrato interesse complimentandosi per le attività svolte in questi tre anni di vita del Comitato.

In compagnia del presidente Gennaro De Luca, vice presidente Gianpiero Mastronardi e di tutto il consiglio direttivo, sempre in diretta Facebook e disponibili sul nostro sito web www.comitatopieta.com , si è dato modo di capire le tematiche calde che riguardano la nostra zona: viabilità e parcheggi, i problemi di piano Morra e via Fontanelle, una sede per il Comitato di quartiere, verde e decoro urbano, la festa rionale, gli eventi annuali e soprattutto la struttura polivalente con annesso parcheggio e ben due campi di paddle in costruzione in via Rampa San Barbato. Un pensiero perenne al mai dimenticato Don Luigi Caturano, con la volontà di dedicargli una strada del rione.

Ogni candidato ha lanciato la propria idea di futuro per il rione Pietà/Santa Maria degli Angeli annunciando una maggiore vicinanza all’associazione". Il comitato ringrazia i candidati che hanno partecipato all’iniziativa, ora toccherà all’elettore scegliere. "In bocca al lupo a tutti i candidati consiglieri e sindaci".