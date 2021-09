Valle (Cgil): contro disoccupazione e spopolamento serve dialogo e formazione Dalla crisi partita nel 2009 persi 15 mila posti di lavoro e 10mila residenze nel Sannio

Dopo l'incontro tra il presidente del Governo, Mario Draghi e i sindacati si è aperto uno spiraglio di dialogo costruttivo specialmente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, tema delicato e sempre attuale anche nel Sannio, ma anche su altre questioni, quali: fisco, pensioni e tutto quello che è il mondo del lavoro. Soddisfazione da parte dei sindacati sanniti arriva dal segretario generale della Cgil di Benevento, Luciano Valle a margine dell'incontro con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando presso il pastificio Rummo.

“Bisogna andare avanti, bisogna essere parte attiva della ripresa economica specialmente dopo due anni di crisi che si è acuita ancora di più in provincia di Benevento a causa dell'emergenza sanitaria covid” ha spiegato Valle a margine della visita dell'esponente del governo Draghi.

“L'Italia ha necessità di partire ma farlo bene” ha rimarcato l'esponente della Cgil sannita che poi analizza la situazione nella provincia di Benevento. “Siamo di fronte ad una situazione drammatica. Sono numerose le attività che rischiano la chiusura totale”. E non va certo meglio per l'occupazione: “Quando terminerà il blocco dei licenziamenti ci sarà un'ecatombe. Bisogna ragionare sulla riforma degli ammortizzatori sociali e bisogna investire nella formazione e nella preparazione per i nuovi lavori”.

Crisi economica e lavorativa che arriva da lontano, dal 2009, e che sta provocando inesorabilmente anche lo spopolamento. “Abbiamo perso 15 mila posti di lavoro e 10mila residenze nel Sannio in oltre dieci anni – ha spiegato Valle -. A questo punto, o si riesce ad invertire la rotta oppure tra dieci anni saremo una provincia di anziani, di pensionati e non possiamo permetterci questo”. Unica soluzione “è fare fronte comune tra istituzioni, enti locali, Governo e sindacati per riprogettare e rilanciare questo paese e questo territorio”.