Scuole, al via i lavori anche nella provincia: ecco tutti gli interventi Iniziata l'opera di ampliamento del 'Lombardi' di Airola

"Sono attualmente in corso sul territorio provinciale, oltre a quelli nella città capoluogo, numerosi interventi per l’adeguamento ed il miglioramento delle dotazioni di edilizia scolastica". Ad annunciarlo il presidente della Provincia di Benevento, Antonio di Maria.

In particolare, i lavori in corso riguardano l'ampliamento dell’Istituzione di istruzione “A. Lombardi” di Airola per 2.763.630 euro; l'adeguamento, miglioramento sismico e efficientamento energetico dell’Istituto “R. Livatino” di Circello per 1.460.000 euro; messa in sicurezza sismica ed impiantistica, efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree esterne ed interne, superamento delle barriere architettoniche dell’Istituto “Carafa – Giustiniani” di Cerreto Sannita per 2.170.000 euro; nuova costruzione annessa all’edificio esistente presso l’”Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti per 4.850.000 euro; adeguamento sismico e riqualificazione energetica del Liceo di Guardia Sanframondi per 1.494.200 euro; adeguamento sismico della palestra, laboratori e Auditorium di Guardia Sanframondi dell’istituto “Vetrone” di Guardia Sanframondi per 1.281.735 euro.

“Sono peraltro in corso – viene precisato dall'Ente provinciale - le procedure tecnico-amministrative di progettazione esecutiva e per l’indizione delle gare in appalto dei lavori di adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico presso l’”Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti per 2.000.000 euro; manutenzione straordinaria del Blocco 1 dell’Ipia “Palmieri” di Benevento per 3.502.735 euro; sostituzione edilizia del Liceo Scientifico “E. Medi” di San Bartolomeo in Galdo per 2.000.000 euro; adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’Alberghiero “A. Moro” di Montesarchio per 3.103.625 euro. Infine sono in corso gli adempimenti tecnici, burocratici ed amministrativi, che la Provincia sta seguendo con il massimo impegno, per l’apertura del cantiere dei lavori di costruzione, già appaltati ed affidati, di ampliamento dell’Istituto scolastico presso il vecchio campo sportivo di

Telese Terme per 4.999.533 euro”.