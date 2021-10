Mancata approvazione bilancio, sospeso consiglio comunale di S. Marco dei Cavoti Il prefetto Torlontano ha nominato La Montagna commissario prefettizio

A seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 e del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 nel termine fissato dalla normativa vigente, il prefetto di Benevento Carlo Torlontano ha sospeso il Consiglio Comunale di San Marco dei Cavoti ed ha nominato Mario La Montagna, viceprefetto in servizio presso la Prefettura - U.T.G. di Benevento, Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente, attribuendogli le funzioni del sindaco, della Giunta e del Consiglio.

Al dottore La Montagna è stato conferito anche l’incarico di commissario ad acta per l’approvazione dei documenti contabili in sostituzione del Consiglio Comunale inadempiente alla diffida.