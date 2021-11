"Occasione per celebrare solennemente i valori di democrazia e fratellanza" Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la cerimonia a Benevento. I nomi degli insigniti

Una mattinata di pioggia che non ha però impedito la tradizionale manifestazione in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che si è svolta in piazza IV Novembre, ai piedi del monumento ai Caduti alla presenza delle autorità ecclesiastiche, civili - presenti anche sindaci della provincia - e militari in misura ridotta a causa dell’emergenza epidemiologica e delle attuali misure straordinarie di contenimento che limitano la possibilità di aggregazione.

E' stato l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca ad aprire le celebrazioni con la benedizione della corona di alloro che è stata poi deposta, da due poliziotti in alta uniforme, e dal Prefetto Carlo Torlontano e dalle autorità presenti in ricordo dei caduti dinanzi al monumento presidiato dai carabinieri. A seguire il prefetto ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica cui è seguita la lettura del ministro della Difesa da parte del comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Germano Passafiume.

Quest'anno ricorrenza del IV Novembre ancor più significativa come ha rimarcato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio. Si celebrano infatti quattro anniversari: i 160 anni dell'Unità d'Italia, 150 anni di Roma Capitale, 100 anni dalla traslazione della salma del Milite Ignoto e anche 75 anni dalla fondazione della Repubblica. “Occasione – ha rimarcato il prefetto Carlo Torlontano - per celebrare in maniera solenne i nostri valori di democrazia e fratellanza e per dare il giusto tributo alle forze armate chiamate ovunque a garantire democrazia e la coesione sociale".

Ha preso poi la parola il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha poi preso la parola ed ha ricordato “il sacrificio dei tanti giovani italiani che hanno dato la vita per il Paese e contribuito all'Unità d'Italia, ma anche il lavoro immenso svolto dalle forze dell’ordine e dai sanitari in questa difficile battaglia contro il covid. tutti insieme da nord a sud senza mai fare differenze, viva l'Italia”. Battaglia, quella contro il Covid, che è ancora in corso e che è paragonabile ad una guerra combattuta da tanti specialisti.

Successivamente, nel salone di Rappresentanza della Prefettura, alla presenza anche del procuratore capo Aldo Policastro sono state consegnate alcune onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2021.

Ufficiale:

• Sig. Emanuele Di Rubbo, Funzionario Amministrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Benevento;

Cavaliere:

Arch. D’Agostino Maria Angelina, Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso la Direzione Regionale Campania;

Ing. Giovanni Vassallo, Vice Comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Benevento;

Ing. Carmine Bozzi, Vice Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Benevento;

Arch. Filomena Donato, Vice Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Benevento;

Sig. Goglia Antonio, Capo Reparto ABI del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Benevento;

Sig. Roberto La Manna, Direttore Coordinatore Speciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Benevento;

Dr.ssa Giuseppina Mazza, Funzionario Amministrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Benevento;

Ten. Col. Alfredo Zerella, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento;

Vice Brig. Nicola De Ieso, dell’Arma dei Carabinieri;

Lgt Dr. Carmine Barone, presso il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Benevento.