Forniture vaccini antinfluenzali. Abbate contro la dirigenza Asl Il consigliere regionale: "Noi medici di base senza dosi. Presenterò interrogazione"

“C'è una grande discrepanza tra noi e l'Asl di Benevento in merito al crono programma dell'arrivo dei vaccini nel Sannio”. Il medico di base e consigliere regionale di Noi Campani, Luigi Abbate punta il dito contro l'Asl di Benevento e in particolare contro la campagna mediatica messa in piedi per l'arrivo dei vaccini quando questi ancora non c'erano. Ora si spera che con l'arrivo, annunciato dai vertici dell'Asl, di una nuova fornitura si possa risolvere il problema.

Il dottore Abbate tuona contro l'Azienda sanitaria durante la giornata dedicata alle vaccinazioni antinfluenzali e per altre patologie, organizzata proprio dall'Asl di Benevento all'interno della Caserma Pepicelli a Benevento e annuncia poi un'interrogazione in consiglio Regionale sulla vicenda.

“C'è poca collaborazione con i medici di famiglia che ancora non hanno le dosi di vaccino per poter avviare oggi la campagna antinfluenzale, intanto i nostri assistiti ci tempestano di telefonate e non sappiamo cosa fare”. Problema che da oggi potrebbe essere risolto, si spera, con l'arrivo della nuova fornitura annunciata dal Dg Gennaro Volpe.

“Questa corsa al mediatico per una vaccinazione che noi medici di base abbiamo sempre fatto non la capisco proprio se poi ci troviamo di fronte alla mancanza di dosi. Lo scorso anno abbiamo vaccinato tutti senza alcun tipo di problema. Credo che c'è bisogno una maggiore sintonia tra Asl e noi medici di base, quindi con il territorio” ha rimarcato il dottore Abbate che invita infine ai cittadini a vaccinarsi e l'Asl di Benevento a porre rimedio alla discrepanza che si è venuta a creare”.