Covid. A Pago Veiano screening gratuiti per i cittadini L'iniziativa si svolgerà giovedì dalle 12 alle 18 nella sede della Pro loco

Al via Pago Veiano lo screening covid-19 gratuito promosso dal Comune in collaborazione con il Centro Diagnostico Delta. “Iniziativa rivolta a tutti i cittadini di tutte le fasce di età”, viene precisato dall'ente spiegando gli esami si svolgeranno il 9 dicembre dalle ore 12 alle ore 18 presso la sede della Pro loco in via Piane.

“La totale gratuità – viene precisato nella nota del Comune - è dovuta alla conduzione da parte del Centro di uno studio di validazione e valutazione delle prestazioni di un test rapido lateral flow immunocromatografico per la ricerca dell’antigene Sars-CoV-2 nelle secrezioni nasali, salivari e rino/orofaringee. Per ciascun utente che partecipa volontariamente a tale iniziativa, verranno raccolti dal personale quattro tamponi come di seguito specificato: tampone rino/orofaringeo per diagnosi molecolare (tampone molecolare); tampone nasale da sottoporre a test antigenico rapido; tampone salivare da sottoporre a test antigenico rapido; tampone rino/orofaringeo da sottoporre a test antigenico rapido; gli utenti dovranno inoltre presentare documento di riconoscimento e tessera sanitaria”. E dall'Ente l'invito è rivolto alla “cittadinanza per assicurare a sé stessi e a tutta la Comunità il trascorrere delle festività natalizie in maggiore sicurezza, con la speranza che questo ulteriore tracciamento ci sia utile per capire il livello di trasmissibilità del virus e delle sue varianti”.