Covid. Open day per i vaccini a Limatola Le somministrazioni saranno effettuate presso il Comune con percorsi diversificati adulti-bambini

Si svolgerà sabato 8 gennaio a Limatola un open day per la somministrazione di prime, seconde e terze dosi dei vaccini anti Covid 19. A darne notizia l'ente guidato dal sindaco Domenico Parisi che in una comunicazione sui social rivolta ai cittadini informa che "sono a disposizione complessive 550 dosi dei vaccini Pfizer e Moderna. La possibilità è rivolta sia alle persone dai 12 anni in su, sia ai bambini della fascia 5-11 anni. Sarà necessario prenotarsi sia per gli adulti sia per i bambini: per farlo ci si può recare presso la Casa comunale dove è stato allestito un apposito punto dedicato per la prenotazione".

Ed ancora, dall'Ente viene precisato che "le prenotazioni potranno essere ricevute fino ad esaurimento delle disponibilità e, comunque, nella giornata di domani, venerdì 7 Gennaio 2022, dalle ore 10 alle ore 13.00 e dalle ore 16 alle ore 18. Al momento stesso della prenotazione sarà comunicato ad ogni cittadino l'esatta fascia oraria nella quale presentarsi per ricevere la dose. Le vaccinazioni, sia per gli adulti sia per i bambini, saranno somministrate presso la sede del Comune, con percorsi diversificati adulti-bambini, tra le ore 9 e le ore 13 di sabato 8 Gennaio.Vi preghiamo di rispettare l'orario che vi sarà indicato al fine di evitare situazioni di assembramento e di abbattere i tempi d'attesa".