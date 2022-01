Covid. Contagi in aumento e scuole chiuse, il messaggio del sindaco di Molinara "Solidarietà ai bambini e rispetto delle misure"

“A distanza di tre giorni abbiamo avuto un sensibile aumento dei contagi. Attualmente nella nostra comunità ci sono 33 positivi di cui 27 residenti e 5 domiciliati in questo momento a Molinara”. Inizia cosi il messaggio di Giuseppe Addabbo, sindaco di Molinara che attraverso un nuovo appello sui social invita ancora una volta al rispetto di tutte le regole anticovid: “Tutte le persone sono in isolamento e non ci sono situazioni che destano preoccupazione sotto l'aspetto clinico. Tanti familiari stanno rispettando un isolamento precauzionale e volontario. Tra i contagiati anche 3 bambini di 5, 8 e 9 anni. La variante Omicron sembra provocare sintomi più lievi dopo un'incubazione più rapida. È chiaro che difronte ad un'impennata dei casi ci vuole comunque molta cautela. Cerchiamo quanto più possibile di ridurre gli incontri, di evitare affollamenti e assembramenti anche all'aperto, di usare sempre la mascherina e l'igiene delle mani. È sempre più evidente l'importanza della vaccinazione. Nella giornata di lunedì sapremo con precisione dall'Asl i giorni dedicati al drive-in per il tampone molecolare presso il vicino centro di San Marco dei Cavoti. Alla luce dell'ordinanza della Regione Campania numero 1 del 7 /1/ 2022 è disposta la sospensione delle attività in presenza per le scuole dell'infanzia, la primaria e la secondaria".

"In tal senso vediamo se ci saranno novità da parte del Governo. Approfitto per esprimere piena solidarietà ai bambini – conclude il primo cittadino - perché davvero sono le maggiori vittime di questa pandemia, sotto il profilo familiare, morale, psicologico, didattico e sociale. Intanto, raccomando a tutti la massima prudenza e un grande senso di responsabilità, cerchiamo di non scoraggiarci e di trovare sempre la forza per poter reagire”.