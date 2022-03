Zone interne danno l'esempio. Prima colonnina elettrica a San Giorgio la Molara L'impianto in via Sant'Ignazio. Firmato protocollo d'intesa tra Comune e Blitz Power

A breve i cittadini di San Giorgio la Molara avranno a disposizione la prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Un traguardo importante per il centro fortorino in provincia di Benevento da sempre attento alle politiche energetiche con particolare propensione, per l'eolico e in generale contro le fonti energetiche inquinanti. Ed è proprio in questa ottica che in mattinata, in Municipio, è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Blitz Power Srl - amministratore Salvatore Grasso -, azienda che fa parte del più ampio gruppo Ivpc, ed il Comune di San Giorgio la Molara con il sindaco Nicola De Vizio.

Documento che di fatto darà il via all'installazione in via Sant'Ignazio della prima colonnina di ricarica elettrica che servirà per i cittadini che guardano alle auto elettriche con fiducia e convinzione che si tratti realmente dell'unica alternativa al petrolio, sempre più costoso specialmente negli ultimi tempi con i prezzi dei carburanti schizzati alle stelle. Una colonnina con due postazioni di ricarica che nei prossimi quattro anni sarà affiancata da altri impianti.

“La colonnina di ricarica – ha spiegato il sindaco De Vizio – sarà ubicata in una zona centrale e al centro di un lavoro di espansione. Una strada importante che interseca con la nuova strada in costruzione che costituirà una sorta ci circonvallazione per il nostro paese sempre attento a preservare l'ambiente”.

San Giorgio la Molara, borgo proiettato al futuro: “Un primo passo – ha commentato ancora il primo cittadino - importante per un futuro sempre più al passo con i tempi che abbia come nocciolo dello sviluppo l'attenzione per l'ambiente. Alcuni nostri concittadini hanno già auto elettriche e a breve potranno usufruire comodamente della colonnina di ricarica che sarà installata dall'azienda Blitz Power”.

Un primo ma fondamentale passo per offrire un servizio a chi è già proiettato alle auto elettriche, ma anche, e soprattutto, per invogliare altre persone ad utilizzare mezzi elettrici per gli spostamenti.