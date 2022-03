Ascierto: "Tutto pronto per partire all'ospedale di Sant'Agata de'Goti" L'oncologo sannita: "Si parte con diagnostica e trattamenti dei tumori della pelle"

Buone notizie per la sanità sannita, con Ascierto e altri colleghi medici pronti per avviare le attività nel nosocomio di Sant'Agata de'Goti. Ad affermarlo è lo stesso oncologo attraverso un post social: "È tutto pronto al Sant’Alfonso de’ Liguori e anche noi siamo pronti per partire. La Skin Cancer Unit, il dipartimento Melanoma e Immunoterapia dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale", dall’11 aprile sarà all’ospedale di Sant’Agata dei Goti per iniziare l’attività di diagnostica e trattamenti della pelle. In questa primissima fase l’attività riguarderà solo visite di prevenzione e interventi chirurgici. Questa mattina io e i miei collaboratori Corrado Caracò e Marco Palla Dermatologo, abbiamo ultimato gli ultimi sopralluoghi.

Giunge, dunque, al traguardo un’operazione iniziata mesi fa, fortemente voluta dai due direttori generali Attilio Bianchi del Pascale e Mario Ferrante dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, resa possibile dal contributo del direttore sanitario aziendale Pasquale di Guida, dalla collaborazione fattiva dell'amministrazione comunale di Sant'Agata con il sindaco Salvatore Riccio e naturalmente grazie al Governatore Vincenzo De Luca che ha permesso questo connubio.