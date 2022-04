Forum espositivo sui beni confiscati, con Angsa luci sul Teatro Romano L'evento alla stazione marittima di Napoli

Si è svolto presso la Stazione Marittima di Napoli, il “Primo Forum espositivo sui beni confiscati”. All’evento nazionale, organizzato dalla Regione Campania, hanno partecipato esponenti del governo, esperti e protagonisti del settore. In occasione dell’evento, alcune organizzazioni e aziende del casertano hanno promosso il progetto “Cultura agro-sociale” per la valorizzazione delle produzioni tipiche, dell’agroalimentare, delle tradizioni locali, nonché la promozione territoriale turistica dei territori di origine.

Lo stand fieristico ha presentato al pubblico anche il progetto sociale innovativo “Lumen Hero” nato per i giovani con Sclerosi Multipla che mira a stimolare l’attività all’aperto in una oasi naturale nel Parco di Roccamonfina,

creando anche un Libro Game interattivo, una app gratuita scaricabile su smartphone e lanciando un Torneo che si svolge attraverso visite guidate nella località Monte Ofelio, grazie anche all’importante collaborazione del Comune di Sessa Aurunca. L’occasione fieristica è stata utile anche per promuovere lo Sportello “Il Punto sui diritti”, affidato a Life ODV e sostenuto da Fattorie Montane che opera nelle città di Caserta, San Marco Evangelista, Marcianise e zone limitrofe. Lo sportello sarà attivo fino al mese di aprile del 2023 e si occuperà della

promozione di iniziative per la cittadinanza che riguardano le occasioni di socialità, l’agricoltura sociale, il tempo libero e l’incontro col territorio, ivi compresi interventi di solidarietà per l’assistenza delle famiglie con disagio

economico. In aggiunta, particolare attenzione è stata riservata al progetto di Angsa Campania che sta lavorando alla creazione di eventi culturali e di assistenza per le persone diversamente abili attraverso la valorizzazione del territorio del beneventano e dell’importantissimo teatro romano di Benevento, eretto nelle vicinanze del cardo maximus, nel settore sud-occidentale della città.