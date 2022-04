Elettrodotto contrada San Vitale e Pino: "Nessun valore fuori norma" Il monitoraggio chiesto dal Comitato non evidenzia campi elettromagnetici pericolosi

Nessuna anomalia, tutti i valori nella norma: un risultato importante quello ottenuto dal Comitato Pantano San Vitale, che ha chiesto che venissero divulgati i campi elettromagnetici e relativi lavori intorno alla linea Benevento – Foggia.

Infatti i componenti del Comitato hanno pubblicato i dati ottenuti sul proprio portale: “

Il Comitato pantanosanvitale, porta a conoscenza che sul sito del Comitato è possibile consultare i valori dei campi elettromagnetici dell'elettrodotto a 380 KV Benevento - Foggia , forniti dalla Società CESI preposta a tale compito. I dati sono riferiti al periodo fino al 31 dicembre 2021, e misurati dalle centraline poste a Contrada San Vitale e Contrada Pino”.

Per quanto attiene alle analisi, dal rapporto emerge che: “I risultati del monitoraggio confermano che il valore dell'induzione magnetica, inteso come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, nel periodo 1/9/21 – 31/12 è stato sempre inferiore all'obiettivo di qualità pari a 3 µT (micro Tesla) definito dall'articolo 4 del Dpcm 8/7/2003 avente ad oggetto “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione dei campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotto”.