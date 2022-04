Rifiuti in strada, volontari in campo per l'ambiente Le iniziative per promuovere la raccolta, Cesta (Plastic free): "Troviamo ancora mascherine"

“Cosa troviamo? Non solo bottigliette in plastica, ma ancora mascherine, indifferenziato, a volte anche ingombranti che possiamo solo mettere da parte e in collaborazione con l'Asia riusciamo a farli recuperare”. Volontari in campo a Benevento per ripulire le strade dai rifiuti abbandonati, ma anche e soprattutto per sensibilizzare i cittadini ad un maggiore rispetto per l'ambiente.

Attività che come ricorda Mauro Cespa di Plastic Free Benevento è rivolta soprattutto ai più giovani: “Lavoriamo molto nelle scuole”, spiega l'esponente dell'associazione ricordando che “domenica prossima, 10 aprile, ci sarà un evento nazionale che sarà realizzato anche a Benevento”.

Un impegno che non è mancato anche questa mattina, pur essendo stata rinviata l'iniziativa #ploggingBenevento, una passeggiata ecologica dal fiume Pagliuca al fiume Tibaldi per unire sport e ambiente.

Ma come detto non è mancato comunque l'impegno dei volontari, in attesa di prossimi eventi su tematiche sempre più centrali. “Vorremmo trasferire queste abitudini a più persone possibili”, ha spiegato Paolo Palummo delegato del progetto 'Adotta un fiume' ribadendo l'obiettivo per il futuro di promuovere sport all'aria aperta e ambiente con il plogging che consente “durante la propria passeggiata di raccogliere i rifiuti per strada lungo, attraversando un sentiero ricco di biodiversità quale il fiume Sabato”.