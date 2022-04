Sannio: ancora tanti casi covid. Al San Pio 5 nuovi ricoveri in 24 ore Il virus continua a far registrare alti numeri in provincia di Benevento

Altri cinque ricoveri covid nel padiglione Santa Teresa del San Pio di Benevento. Nelle ultime 24 ore, con nessuno degente che è uscito dai reparti dedicati alla cura del coronavirus, e per fortuna con lo “zero” registrato anche per quanto attene ai decessi, sono cinque i nuovi ingressi in ospedale per le complicanze del covid.

Il dato dei ricoverati dunque risale oltre i 60 degenti: sono al momento 61, un numero che si sperava nei giorni scorsi non si raggiungesse più.

Tuttavia resta vuota la terapia intensiva, mentre sono 4 i bimbi in terapia intensiva neonatale dedicata al covid. 12 i pazienti in Pneumologia Sub Intensiva polmonare, 25 i pazienti ricoverati nell'area Malattie Infettive e 16 in Medicina Interna. 4 invece i degenti ancora nell'area covid dedicata del pronto soccorso.

Dei 61 pazienti al San Pio 47 sono sanniti e 14 residenti in altre province.

Resta ancora alto nel Sannio poi il numero di nuovi contagi: ieri erano 427, tenendo conto tuttavia che era domenica e come noto sono meno i tamponi che si analizzano.