Covid: cala il dato dei contagi in provincia di Benevento Nelle ultime 24 ore solo 116 contagi: in tutta la settimana il dato è stato vicino ai 500 al giorno

Sembra rallentare il dato relativo al covid in Provincia di Benevento. Dagli aggiornamenti riportati dal portale della Protezione Civile emerge che alle 19 di ieri il numero di nuovi contagi da coronavirus si fermava a 116. Va comunque tenuto in conto che ieri era lunedì, e il dato è riferito anche alla domenica, giornata in cui si effettuano comunque meno campioni.

Un passo in avanti tuttavia rispetto al dato stabilmente intorno ai 500 contagi giornalieri che da qualche settimana caratterizza la Provincia di Benevento.

Da valutare il monitoraggio settimanale che effettua la fondazione Gimbe e che sarà pubblicato domani, che probabilmente riferirà dati molto alti che hanno caratterizzato l'ultima settimana.