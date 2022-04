Covid, al San Pio di Benevento sei dimessi ma ancora ricoveri Sono tre le persone che nelle ultime ore a causa del coronavirus hanno raggiunto l'ospedale sannita

Un bollettino in chiaro scuro quello restituito oggi dai reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sei persone guarite e dimesse ma tre letti subito occupati nuovamente da altrettanti nuovi ricoveri.

Scende a 58 il numero totale dei degenti. Resta, per fortuna, ancora chiusa la Terapia intensiva. Sono invece tre i neonati ricoverati nella Tin adibita ad ospitare i piccoli positivi al virus. Undici invece le persone ricoverate in Terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia, 24 in Malattie infettive, 16 in Medicina interna. Quattro sono invece le persone arrivate al pronto soccorso con sintomi e per questo in attesa nell'area Covid annessa all'area di emergenza sanitaria.

Resta fermo a 442 il numero delle persone decedute all'interno del San Pio di Benevento dall'inizio della pandemia. Su 1.924 pazienti trattati. Di questi accertati covid sono stati, ad oggi, 1.689.