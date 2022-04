Torna "Nati per Leggere" nei plessi di "Pietà" e "San Filippo" Lo speciale appuntamento di lettura condivisa nazionale

E’ tornato anche quest'anno, finalmente in presenza, il Premio Nazionale “Nati per leggere”, il programma di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Il tema di questa edizione è stato “All'aria aperta: avventure nella natura raccontate nei libri per bambine e bambini”. Dieci gli albi candidati alla sezione “Crescere con i libri” che sono stati giudicati, come sempre, da una giuria di adulti e bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

A rappresentare il Punto Lettura di Benevento, anche alcune classi delle scuole dell'infanzia e primaria “Pietà” e “San Filippo” che, al termine degli incontri di presentazione dei libri stessi, sono state chiamate ad esprimere la loro preferenza rispetto alla rosa dei dieci testi selezionati. La scelta è ricaduta su “Il tunnel” di Anthony Browne per la scuola “Pietà” e “Se incontrassi un orso” di Silvia Borando, per “San Filippo”.

“Tanta l'emozione - ha spiegato la docente Armida Rossetti, referente del progetto - di partecipare ad un premio nazionale così significativo e poterlo fare finalmente in presenza con i genitori, che dopo due anni hanno potuto varcare le porte della scuola e condividere un momento così importante con i propri figli, entusiasti di poter mostrare, raccontare e socializzare. E’ stato un pomeriggio speciale, occasione di arricchimento reciproco. Leggere assieme ai bambini è infatti un gesto fonda­­mentale, che coinvolge ed arricchisce entrambi, piccoli e adulti, trasportandoli, sulle ali dell'immaginazione, in posti magici e sempre diversi, fatti di storie il cui ricordo rimarrà per sempre”.

L’appuntamento ora è fissato con il Salone Internazionale del libro di Torino, dal 19 al 23 Maggio, quando si decreterà l’albo vincitore di questa edizione 2022.