Un Nuovo (Grande) Sannio, nasce il Comitato Molisannio "La Nuova Benevento è la Benevento che torna ad essere un faro dell’entroterra"

Un Nuovo (grande) Sannio, suggerisce il titolo della riflessione del neo "Comitato Molisannio", per ora un comitato di fatto, ancora non formalmente costituito, sebbene già attivo che con una riflessione a firma del professore Giuseppe Addona e dell'avvocato Carlo Somma e del dottore Piergiorgio Romano accende i riflettori su “un nuovo corso di un antichissimo territorio e una nuova prospettiva per la popolazione Sannita. Un’altra Benevento? Assolutamente no, giammai! La Nostra Benevento non ha bisogno di essere altro da sé, un qualcosa di diverso da quello che è già stato – rimarcano i fautori dell'iniziativa -. La Nuova Benevento è la Benevento che torna ad essere un faro dell’entroterra, un luogo ammantato di Storia (la S maiuscola è obbligatoria), di Tradizioni e di Cultura. La vera Benevento non è quella odierna, che esiste solo ed esclusivamente in funzione di Napoli o di Salerno, che è costretta a piegarsi a logiche mercantili, che non valorizza ciò che di buono ha e quanto di straordinario potrebbe dare. La vera Benevento può e deve combattere per il Sannio e per i territori Sanniti”.

Un percorso lungo, non semplice ma nemmeno impossibile: “Incontreremo ostacoli, ma, convinti della nostra identità, proseguiremo la nostra impresa. Ci auguriamo che il nostro intento possa essere condiviso anche dai Comuni e Province limitrofe. Non possiamo astenerci, non dobbiamo astenerci! È un dovere impostoci dalla storia: dobbiamo impegnarci per il riconoscimento della nostra identità storico-culturale in modo che essa non venga assegnata all’oblio. La nostra cultura ci accomuna alle popolazioni molisane! Le logiche politiche hanno mortificato il nostro territorio! Noi, Nuovo (Grande) Sannio! Che non sia solo la politica a fare la battaglia, facciamoli Noi, Sanniti!”. Del neo comitato fanno parte oltre ad Addona, Somma e Romano, anche Raffaella De Vita, Mario Miranda, Giovanni Narciso, Luigi Orsillo ed altri aderenti. “Tutti coloro che vorranno partecipare – concludono -, potranno inviare una mail a comitatomolisannio@gmail.com ”.