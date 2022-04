Processione del Cristo morto nella città di Benevento In programma venerdì santo, 15 aprile 2022, alle 20 dalla Cattedrale

Dal sito dell'Arcidiocesi di Benevento si apprende che "I missionari del Preziosissimo Santo di Benevento sono al lavoro per organizzare la processione del Cristo morto nel bicentenario della prima uscita (1822 -2022) in programma venerdì santo 15 aprile 2022. La tradizionale processione, sarà guidata dall’arcivescovo mons. Felice Accrocca, e partirà alle ore 20 dalla Cattedrale per snodarsi lungo corso Garibaldi; l’accoglienza delle immagini del Cristo morto e della Vergine addolorata avverrà davanti alla chiesa di S. Anna e poi si proseguirà lungo via dei Rettori, via Ennio Goduti e corso Garibaldi. Animerà la processione la banda musicale “Giuseppe Verdi” città di Montesarchio".