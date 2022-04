Covid: ancora un decesso al San Pio. Boom di contagi nel Sannio Non si registrano nuovi ricoveri, ma tanti casi nelle ultime 24 ore

Ancora un decesso al San Pio, tra i pazienti positivi al coronavirus. A perdere la vita un uomo di 88anni residente a Paduli. Non si registrano tuttavia nuovi ricoveri: coi pazienti ricoverati al San Pio che passano da 58 a 53 per effetto di quattro dimissioni.

Resta ancora vuota la terapia intensiva, e si va svuotando la terapia intensiva neonatale che passa da 4 pazienti ospitati a 2.

Ciò in considerazione di una recrudescenza dei contagi che nella giornata di ieri, secondo i dati raccolti dall'applicazione dedicata della Protezione Civile, faceva registrare ben 573 nuovi contagi in sole 24 ore.