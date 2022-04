Si riunisce martedì il consiglio comunale di Benevento La convocazione del presidente Parente, ecco gli argomenti all'ordine del giorno

E' stata convocata dal presidente Renato Parente per martedì 12 aprile alle 9,30 una nuova seduta del consiglio comunale in modalità mista.

Diversi gli argomenti previsti all'ordine del giorno: si parte dalle “procedure di trasformazione aree PEEP in diritto di superficie ai sensi della Legge 448/98; acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 commi 21 e 22 della Legge 23.12.1998, n. 448, di quota intera dell’area di sedime della strada denominata via Ruffilli; acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi della convenzione rep. 2630 del 15.5.1981 e successiva modificazione; legge 23 dicembre 1998, accorpamento al demanio stradale di terreni di proprietà privata, utilizzati ad uso pubblico, ininterrottamente, da oltre venti anni, a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Olivola”.

Ed ancora, l'assise sarà chiamata ad esprimersi in merito “all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’articolo 31 commi 21 e 22 della Legge 23.12.1998, n. 448, di quota intera dell’area di sedime della strada denominata Via Marmorale; istituzione ed approvazione Regolamento della Consulta delle Associazioni delle persone con disabilità; nomina componenti esperti in materia paesaggistica ed ambientale nella Commissione locale per il paesaggio; comunicazione Piano di Gestione 2021/2026 Associazione Italia Langobardorum”.