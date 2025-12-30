Tumminello ritrova il Crotone: da ex vuole trascinare il Benevento L'attaccante ha chiuso in maniera più che positiva il 2025 e lunedì sfiderà il proprio passato

Marco Tumminello è un attaccante ritrovato. Il suo 2025 si è chiuso in bellezza, grazie a prestazioni sempre più convincenti che gli hanno permesso di sostituire nel migliore dei modi Salvemini. L'assenza di quest'ultimo avrebbe potuto rappresentare un handicap importante, soprattutto se si considera che è stato autore di otto gol nelle prime undici gare di campionato, ma è stata limitata grazie alla notevole fase offensiva del Benevento. La condizione di Tumminello è cresciuta a vista d'occhio, merito di una maggiore presenza in campo e di una fiducia che è aumentata di partita in partita. Un esempio lampante è il gol magistrale realizzato a Cerignola: una conclusione al volo che raramente si vede anche in categoria superiore, ma che poi è stata annullata per un fuorigioco che, tra l'altro, era inesistente. La punta giallorossa si prepara a un girone di ritorno in cui vuole ritagliarsi un ruolo importante, nonostante il sempre più vicino rientro di Salvemini. Con la giusta continuità, unita a una fiducia crescente, Tumminello può proseguire il proprio percorso sannita al meglio, con l'obiettivo di arrivare quanto prima in doppia cifra.

Tumminello affronta il proprio passato

Il match di lunedì col Crotone sarà molto particolare per Tumminello, considerato che con la formazione rossoblù ha legato gli ultimi anni di carriera, totalizzando 94 presenze e mettendo a segno 37 reti. Tumminello ha sempre rivelato di essere grato al Crotone per la fiducia che gli ha concesso in momenti molto delicati, quando gli infortuni lo hanno costretto ad abbandondare le categorie superiori, scendendo in terza serie. L'attaccante capitolino ha ripagato la fiducia a suon di gol, prima dell'arrivo veemente del Benevento che ha deciso di ingaggiarlo in estate per ben due volte, nell'intricata trattativa che prima aveva allontanato le parti, per poi spingere il presidente Vigorito a chiudere l'accordo. Il massimo dirigente, nel corso di Ottogol, ha rivelato il "tarlo" che aveva in testa legato all'acquisto di Tumminello: "Ho chiesto ai miei collaboratori: ma se non gioca Salvemini, chi lo farà in attacco?". Una domanda lecita a una intuizione che gli ha dato ragione, considerato che il finale di 2025 in crescendo del Benevento è stato dettato anche dall'ottima forma di Tumminello che, come detto, non ha fatto pesare l'assenza di Salvemini. Lunedì ci sarà il confronto tra Tumminello e il Crotone, un duello che farà nascere emozioni forti alla punta sannita, ma che in campo darà il massimo per tornare a gonfiare la rete e per regalare al Benevento la quinta vittoria consecutiva.