Sequestrati 60 chili di fuochi d'artificio illegali: due denunce L'operazione della Guardia di Finanza

Circa 60 chili di materiale pirotecnico sono stati sequestrati nella provincia di Benevento. Prosegue senza sosta l’attività di controllo economico del territorio e contrasto agli illeciti in materia di vendita di fuochi d’artificio dei finanzieri del Comando Provinciale di Benevento.

In particolare, militari della Tenenza di Solopaca, nell’ambito di un servizio di repressione dei traffici illeciti, hanno effettuato la ricognizione di un’attività commerciale con libero accesso al pubblico a Limatola.

Nel corso dell’ispezione i militari hanno notato che presso il locale erano esposti per la vendita circa 5.400 manufatti pirotecnici. Il predetto materiale era detenuto senza alcuna autorizzazione per la vendita in quanto il titolare dell’esercizio commerciale non è stato in grado di esibire la prevista licenza di pubblica sicurezza.

Il predetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per commercio abusivo di sostanze esplodenti e vendita senza licenza di fuochi artificiali. Tutto il materiale esplodente è stato sottoposto a sequestro e affidato a una società specializzata che ne curerà la distruzione. A seguito dei primi accertamenti è emerso che i predetti artifizi pirotecnici contengono circa 17 chili di sostanza esplosiva.

Successivamente i militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Benevento hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di un locale adibito a deposito adiacente all’abitazione di un soggetto di Pago Veiano, circa 2.600 manufatti pirotecnici artigianali. A seguito di una perizia di un esperto del settore, è emerso che il predetto materiale, pari a circa 15 chili, risulta ad alto contenuto esplosivo. Inoltre, all’esito della perquisizione delle Fiamme Gialle del predetto locale, sono stati anche sequestrati circa 28 chili di artifizi pirotecnici confezionati per la vendita. Il predetto soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica per fabbricazione e illecita detenzione di materiale esplosivo. L’operazione si inquadra nell’ambito del dispositivo di tutela del commercio legale eseguito costantemente dalle Fiamme Gialle Sannite. Inoltre, proprio con l’approssimarsi del Capodanno, l’attività ispettiva è volta anche alla repressione della vendita illegale e non sicura dei fuochi d’artificio al fine di tutelare i consumatori e renderli consapevoli dei gravi rischi dell’utilizzo improprio degli artifizi pirotecnici.