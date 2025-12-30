Benevento Social Film Festival 2026: pronti all'edizione XVIII Il tema della diciottesima edizione è “Eroi”

Pronti i bandi per la diciottesima edizione del Benevento Social Film Festival, Concorso Internazionale del Cinema Sociale per Scuole e Università, registi emergenti e professionisti. L'evento è promosso dall’Associazione Culturale Libero Teatro, con il patrocinio ed il sostegno di diversi Ministeri, Atenei ed Enti pubblici e privati. Il tema della diciottesima edizione è “Eroi”. Cinque i bandi di concorso: School and University,

Filmmaker, Divabili, Anteprime e Animazione.

Temi della sezione School and University: - I CARE - AMBIENTE E SOSTENIBILITA’: lavori ispirati alla necessità di tutela e salvaguardia dell’eco-sistema; CINELIBRIAMOCI: lavori ispirati ad opere della narrativa italiana e mondiale; L’OROLOGIO SULLE 20.30: buone pratiche per lo sviluppo sostenibile; EDUCAZIONE E “CURA”: lavori ispirati alla promozione di esperienze utili a stimolare la capacità di riflettere sull’affettività per combattere pregiudizi e stereotipi di genere. Particolare attenzione sarà riservata alle opere realizzate dagli studenti con dispositivi mobili – smartphone, tablet, action camera, droni.

Il bando DivAbili, concorso esclusivo del Social Film Festival ArTelesia, è dedicato ai lavori realizzati da registi diversamente abili o che abbiano coinvolto attori diversamente abili, non necessariamente a tema disabilità. Questo nell’ottica di una reale inclusione delle persone diversamente abili nel mondo del cinema e dello spettacolo. Per le altre sezioni i temi: IO MI APPARTENGO – rispetto della propria individualità, saper essere

oltre ogni apparire, coltivare la propria libertà contro ogni dipendenza; INTEGRAZIONE – rispetto dell’identità etnica e culturale contro ogni forma di discriminazione: beyond cultural stereotypes; RADICI – scoperta e valorizzazione del patrimonio storico-artistico dei territori; ORTOMETRAGGIO – storie di agricoltura sostenibile; LIBERO. Per tutte le categorie è comunque previsto il tema libero.

Il termine ultimo per l’invio dei lavori della sessione invernale è il 28 febbraio 2026. E’ possibile scaricare i bandi e schede di iscrizione dal sito www.socialfilmfestivalartelesia.it. Le modalità di preselezione e selezione delle opere, improntate a criteri di originalità, efficacia del tema trattato e qualità tecnica, sono esposte nel bando di concorso. Nel corso delle precedenti edizioni, sono stati premiati cortometraggi e lungometraggi di altissima qualità provenienti da diverse parti del mondo, in una kermesse che ha registrato un’affluenza e un favore sempre crescente da parte del pubblico. Il Festival, inoltre, si caratterizza anche per una serie di iniziative collaterali quali l’organizzazione di spettacoli teatrali e musicali, stage, convegni e incontri tra esperti del settore e studenti che desiderano avvicinarsi al mondo del cinema, mostre d’arte, spazi dedicati alla promozione del turismo e delle risorse del territorio con la presenza di qualificate aziende sannite.