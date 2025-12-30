Botte e lancio di bottiglie nel centro storico: quattro feriti e sette indagati Benevento. Chiusa l'inchiesta sulla rissa in via Mutarelli nell'ottobre 2024

Sono sette le persone che compaiono nell'avviso di conclusione dell'inchiesta del pm Patrizia Filomena Rosa e dei carabineri della Compagnia sulla rissa scoppiata la sera del 24 ottobre 2024 in via Mutarelli, nel cuore del centro storico di Benevento.

Ad innescarla, secondo una prima ricostruzione, era stata una lite verbale durante una festa di compleanno organizzata all’interno di un locale della zona.A scatenarla sarebbero stati vecchi rancori tra due giovani di origine tunisina, residenti in città e a Montesarchio, ed uno di San Marco dei Cavoti. I toni si erano accesi, poi una zuffa all’esterno del punto di ritrovo, nella quale erano state coinvolte anche due donne, e che era stata scandita dal lancio di bottiglie di vetro.

Quattro i feriti: una 30enne ed una 32enne di Benevento, un 23enne di nazionalità straniera e un 36enne sammarchese. I primi tre avevano riportato traumi e contusioni giudicati guaribili in sette giorni, l'ultimo aveva invece avuto la peggio: per lui un trama cranico non commotivo e la frattura di un'orbita, con una prognosi di 30 giorni.

Immediate le indagini dei carabinieri, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata e dalle testimonianze raccolte, che avevano consentito di risalire ai sette indagati – oltre a quelli ricordati, un 35enne ed un 32enne di Benevento, un 22enne tunisino-, difesi dagli avvocati Gerardo Giorgione, Fabio Ficedolo, Paolo Abbate e Salvatore Brancaccio.