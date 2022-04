Al San Pio di Benevento sette dimissioni e nove ricoveri nei reparti covid Torna a salire il dato dei posti letto occupati, ma aumentano anche i pazienti dimessi

Boom di dimissioni nelle ultime ventiquattro ore nei reparti covid del San Pio di Benevento, ma il dato dei ricoveri torna comunque a salire. Sette i pazienti che sono stati dimessi (sei sanniti ed un paziente proveniente da fuori provincia), ma si registrano anche nove nuovi ingressi portando così da 53 a 55 il dato complessivo dei posti letto occupati nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus.

Resta vuoto il reparto di terapia intensiva, due i ricoveri in terapia intensiva neonatale covid dedicata come il giorno precedente, dodici invece nel reparto di pneumologia sub-intensiva, ventidue a malattie infettive, sedici in medicina interna. Mentre sono tre al momento i pazienti nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso.

E il dato complessivo dei cittadini risultati positivi al virus che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere del nosocomio sannita sfiora i 1700 casi, in particolare sono 1698 i pazienti accertati positivi trattati dall'inizio della pandemia presso l'area covid dedicata di cui 1237 residenti nella provincia di Benevento.