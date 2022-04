Precetto Pasquale Interforze a Benevento Voluto dal Prefetto di Benevento Carlo Torlontano e dai vertici delle forze dell'ordine

Precetto Pasquale interforze ieri sera presso la Basilica Madonna delle Grazie di Benevento. Un appuntamento voluto dal Prefetto di Benevento Carlo Torlontano con i vertici provinciali delle forze dell'ordine.

La celebrazione è stata presieduta dall'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca con i cappellani, Don Giancarlo D’Ambrosio della Polizia di Stato, Don Carlo Lamelza dell’Arma dei Carabinieri e Don Lupo Palladino dei Vigili del Fuoco.

Alla cerimonia hanno preso parte il Procuratore Aldo Policastro, il vicesindaco Francesco De Pierro, il consigliere provinciale Antonio Capuano, il Questore, Edgardo Giobbi, il comandante Provinciale dei Carabinieri Germano Passafiume, il comandante provinciale Gruppo Carabinieri Forestale Gennaro Curto, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Eugenio Bua, il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Carmine Bozzi, il comandante della Polizia Penitenziaria, Linda De Maio, il Comandante della Polizia Stradale, Tiziana Orlacchio, il responsabile della Polfer di Benevento, Vito Varricchio, il responsabile della Polizia Postale Domenico Boffa ed il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco.

Il Prefetto ha ringraziato tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia per il lavoro svolto dalle rispettive Amministrazioni e per l’impegno profuso quotidianamente a garanzia dei valori della legalità e per l’attività a supporto nella lotta al Covid 19 e per fronteggiare l’emergenza Ucraina, in collaborazione con la Caritas, la Croce Rossa Italiana e la Misericordia. Analogo ringraziamento è stato espresso in favore delle associazioni in congedo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco, per il contributo offerto per le predette emergenze.

Il Prefetto, infine, ha rivolto un saluto particolare ed un pensiero di ricordo a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deceduti nell’adempimento del dovere.

Ha concluso con un saluto ed un ringraziamento, congiunti ai più sinceri auguri, di una serena Pasqua, anche ai numerosi cittadini che hanno voluto essere presenti ed hanno conferito un particolare significato al Precetto Pasquale Interforze.