Ancora un decesso nei reparti covid del San Pio: non ce l'ha fatta un 86enne L'uomo, di Montefalcone di Val Fortore, era ricoverato nell'area dedicata alla cura del coronavirus

Ancora un decesso, purtroppo, nei reparti covid del San Pio di Benevento. A perdere la vita, nelle ultime 24 ore, è stato un 86enne di Montefalcone di Val Fortore che era ricoverato da alcuni giorni nei reparti dedicati alla cura del coronavirus dell'ospedale Rummo.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna salgono quindi a 444 su complessivi 1.938 trattati (sospetti n. 235 e accertati n. 1.703) dal mese di febbraio del 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono diventati 1.106. Nella giornata di oggi dimesso un solo paziente ma si registrano altri cinque ricoveri che fanno attestare a 58 – ieri ne erano 55 - il numero delle persone attualmente bisognose delle cure ospedaliere. Restano due i neonati ricoverati nella Terapia intensiva neonatale. 12 sono invece le persone che necessitano di cure nel reparto di Terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia; 23 i letti occupati in Malattie infettive, 18 in medicina interna, mentre sono tre le persone trattenute all'interno dell'area isolamento covid annessa al Pronto Soccorso in attesa dell'esito definitivo del tampone molecolare.