Covid, giornata nera nel Sannio: quattro decessi al San Pio Hanno perso la vita due uomini e due donne, tutti sanniti, tra i 71 e gli 81 anni

Quattro decessi e quattro nuovi ricoveri. È un bilancio pesante quello che emerge dal report dei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento.

Nelle ultime ore hanno perso la vita due uomini: uno di 72 anni di Montesarchio e l'altro di 81 anni di Guardia Sanframondi e due donne, entrambe di Benevento di 71 e 74 anni.

Sale ancora il numero delle vittime del covid nel Sannio.

Ora i pazienti positivi al covid-19 deceduti fino ad oggi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, al San Pio di Benevento, ammontano a 448 su complessivi 1.942 trattati (sospetti n. 235 e accertati n. 1707).

Nonostante una dimissione dal San Pio ci sono anche quattro nuovi ricoveri per pazienti positivi al covid che hanno avuto necessità delle cure ospedaliere.

Salgono dunque a 56 i ricoverati presso il padiglione Santa Teresa della Croce del nosocomio sannita (38 sanniti, 18 pazienti provenienti da altre province).

Due piccoli pazienti sono in terapia intensiva neonatale covid, 10 pazienti hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 24 sono nel reparto di malattie infettive, 19 in quello di medicina interna, un paziente si trova nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.