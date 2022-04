La vicepresidente Parlamento Europeo, Picierno nel Sannio: terra meravigliosa FOTO - "Qui per sostenere in maniera forte candidatura Parco Regionale Taburno patrimonio Unesco"

Pnrr, Parco Regionale del Taburno, Pnrr e accoglienza. Sono tanti i temi affrontati questo pomeriggio dalla vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno nel Sannio per una serie di incontri. Prima tappa a Castelpoto, poi a Cautano dove ha incontrato i sindaci e il presidente del Parco Regionale del Taburno, Costantino Caturano per parlare della candidatura, avvenuta ufficialmente lo scorso 31 marzo, a diventare Global Geo Park patrimonio dell'Unesco.

Il massimo riconoscimento per la zona di altissimo interesse paesaggistico e non solo della Valle Vitulanse che abbraccia numerosi Comuni. L'eurodeputata ha incontrato il presidente Caturano e molti sindaci, con in testa il primo cittadino di Cautano, Alessandro Gisoldi, della vasta area che ora attende l'esito della candidatura. “Una visita importante quella della vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno – ha rimarcato il presidente Costantino Caturano - proprio a testimoniare l'interesse delle istituzioni al nostro percorso di candidatura. Speriamo che la commissione nazionale Unesco e successivamente quella internazionale valutino positivamente i nostri geositi e i nostri territori che stanno riscoprendo un interesse forte non solo da parte delle istituzioni ma anche da molti appassionati della montagna”.

Fondamentale la sinergia tra i comuni del Parco. “Essenziale – ha rimarcato Costantino Caturano - per ottenere questo risultato di comunità. Sono 30 mila le persone che vivono nell'area protetta, una delle più belle della Campania”.

“Un grande piacere essere qui per discutere di eccellenze territoriali e paesaggistiche come questo meraviglioso Parco Regionale che si candida ad ottenere un riconoscimento importante. Sono qui per sostenere in maniera forte e decisa la candidatura, i sindaci e l'intero territorio” le parole della vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, appena arrivata nello storico palazzo che a Cautano ospita la sede del Parco Regionale del Taburno. Un territorio che con la candidatura punta ad essere vero volano di sviluppo, ne è certa l'europarlamentare: “Aumenteranno i visitatori che vorranno conoscere questo meraviglioso territorio che ha potenzialità eccellenti. Penso all'agrifood, al settore vinicolo e ad altre eccellenze che devono essere messe a sistema per essere valorizzate”.

Pnrr vanno aiutati i piccoli Comuni. La vicepresidente del Parlamento Europeo dal Sannio raccoglie il grido di allarme dei piccoli comuni in difficoltà per rispondere ai bandi finanziabili dal Pnrr: “Dobbiamo mettere i comuni in condizione di partecipare ai bandi. Nessuno consegnerà questi soldi in maniera semplice e automatica. Servono i progetti e servono idee valide che saranno analizzate. Tantissimi sono però i Comuni che hanno lanciato un grido di allarme che abbiamo il dovere di ascoltare – ha rimarcato Picierno -. I comuni, specialmente quelli più piccoli e delle aree interne hanno difficoltà di personale e non hanno nemmeno i dipendenti per poter partecipare ai bandi. Si fa fatica per via delle scadenze”.

Una situazione non semplice e che richiede l'intervento della politica nazionale e regionale per aiutare i sindaci: “Fondamentale sarebbe una cabina di regia. Ai sindaci, alle amministrazioni, serve dare degli strumenti per partecipare ai bandi, altrimenti sarà anche questa volta un'occasione persa”.

Prima di Cautano l'eurodeputata ha fatto tappa a Castelpoto, accolta dal sindaco Vito Fusco per un momento di confronto sulle buone pratiche dell’accoglienza e per immaginare un futuro diverso per i piccoli comuni delle aree interne. Tema dell’accoglienza nuovamente al centro del dibattito proprio a causa dei profughi in fuga dalle bombe in Ucraina. “L’esempio di Castelpoto – ha commentato Picierno – dimostra come accoglienza e sviluppo possano rappresentare due aspetti strettamente connessi”.

“A Castelpoto abbiamo sempre voluto trasformare le emergenze in politiche attive per le persone. Dal 2017 abbiamo accolto numerose famiglie: un percorso che ha arricchito la nostra comunità” ha affermato soddisfatto il sindaco Fusco.