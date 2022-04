Accrocca: possa la Pasqua portare al mondo il dono della pace Benedizione delle Palme e solenne celebrazione per il via alla Settimana Santa

“Piangiamo anche noi come Pietro sulle nostre miserie, sulle nostre contraddizioni, sui nostri peccati. Il Signore ci correggerà con amore. Facciamo lo stesso con gli altri.

Così l'Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca nella solenne concelebrazione della domenica delle palme.

Una cerimonia densa che ha dato il via alla settimana santa, cominciata con la benedizione delle palme sul sagrato della basilica di San Bartolomeo.

Un momento in cui il pastore della chiesa beneventana ha parlato di impegno e fratellanza. “Ognuno è un dono per gli altri” ha detto ribadendo l'importanza del legame tra le persone.

Poi l'ordinata processione lungo corso Garibaldi seguita dalla santa messa in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata dai parroci del centro storico.

“Ho desiderato tanto questa celebrazione – ha detto l'Arcivescovo Accrocca –. Mi era rimasta nel cuore l'immagine di tre anni fa con la chiesa gremita e i bambini. Tutto questo mi è mancato, ora mi sembra un sogno. Possa la Pasqua che stiamo per celebrare portare al mondo il dono della pace”.

La funzione liturgica è stata animata dai cori degli adolescenti e dei giovani dell’azione Cattolica e dell’Agesci delle Parrocchie di Santa Maria della Verità e Santa Sofia.